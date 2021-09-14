На Прикарпатье мужчина насмерть сбил велосипедиста и скрылся: полиция вводила план "Перехват"

В селе Бабухов, в Ивано-Франковской области, утром 14 сентября случилось ДТП – водитель автомобиля наехал на велосипедиста и скрылся. Для того, чтобы задержать злоумышленника, полиция вводила план "Перехват".

Правоохранители получили сообщение об аварии в Рогатинском районе 14 сентября, в 07:25. На место инцидента сразу выехали следователи.

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Мужчина на автомобиле наехал на велосипедиста и скрылся

Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля белого цвета совершил наезд на велосипедиста, который двигался по обочине дороги в направлении Рогатина. После этого виновник ДТП скрылся с места инцидента.

К сожалению, от полученных травм пострадавший погиб на месте аварии.

После этого в области ввели план "Перехват" – для розыска злоумышленника привлекли большое количество полицейских.



Велосипедист погиб на месте / Фото Нацполиции

Виновника аварии нашли во Львове

Через несколько часов автомобиль Citroën Jumper и водителя, которого разыскивали за совершение смертельного ДТП, нашли львовские патрульные.

На автомобиле мужчины были характерные повреждения. В результате 40-летнего водителя сопроводили для выяснения обстоятельств в отдел полиции.



Виновника ДТП нашли на Львовщине / Фото Нацполиции



На его автомобиле были характерные повреждения / Фото Нацполиции

Еще одна трагедия На Закарпатье автомобиль насмерть сбил мальчика на велосипеде