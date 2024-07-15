На Прикарпатье оборвался мост с матерью и двумя детьми: погибла девочка

В Ивано-Франковской области во время перехода через деревянный мост в воду упала 30-летняя женщина с двумя детьми – 3-летним мальчиком и 9-летней девочкой. В результате инцидента девочка погибла.

9-летнего ребенка после падения снесло водой. К сожалению, девочка утонула.

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Что пишет ГСЧС об инциденте с обрывом моста на Прикарпатье

Спасатели отметили, что инцидент произошел 12 июля в селе Космач, на Косовщине. По предварительной информации, когда мама с детьми переходили по деревянному мостику, что на реке Пистынька, в это время произошел внезапный приход воды, что оборвал мостик.

Маму и мальчика спасли из реки местные жители, а девочку снесло водой. Косовские спасатели провели наблюдение с помощью катамарана, выставили 5 наблюдательных постов,

– отметили в ГСЧС.

Вскоре местные жители, на расстоянии 6 километров от места происшествия, обнаружили тело девочки, 2015 года рождения. Спасатели совместно с работниками полиции транспортировали тело ребенка на берег.

На Прикарпатье с деревянного моста упала мама с двумя детьми / Фото ГСЧС

Психолог ГСЧС оказал психологическую помощь и поддержку 8 лицам, из них 1 ребенку.