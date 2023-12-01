Из-за непогоды в Прикарпатье ограничили движение транспорта на нескольких дорогах
Источник:Светлана Онищук
В Украине продолжает бурлить непогода. В некоторых областях продолжает щедро насыпать снег. Следовательно, в Прикарпатье решили на нескольких дорогах ограничить движение.
Уведомление об этом поздно вечером 1 декабря поступило от главы Ивано-Франковской ОВА. Светлана Онищук назвала отрезки дорог, где движение определенного вида транспорта решили ограничить.
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Движение ограничили на трех трассах
Внимание! Из-за непогоды на Прикарпатье ограничено транспортное сообщение для крупногабаритных и грузовых транспортных средств,
– отметила Онищук.
Она отметила, что движение ограничено на следующих автодорогах:
- Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь, на отрезке от Тисменицы к границе Тернопольской области;
- Н-09 Мукачево – Львов, на отрезке от Рогатина к границе Львовской области;
- Н-10 Стрый – Черновцы, на отрезке от города Долина к селу Креховичи Калушского района.
Призываем не игнорировать сообщение главы Ивано-Франковской ОВА. Будьте максимально осторожны во время движения на дорогах, берегите себя и не подвергайте опасности людей вокруг.
Какой будет погода на 2 декабря
В субботу, 2 декабря, в Украине будет облачно. Следует ожидать значительные осадки почти во всех областях нашего государства, кроме южных. Синоптики прогнозируют снег и дождь и местами с налипанием. Кроме того, на дорогах в этот день ожидается гололедица.
На Западе будет сильно снежить 2 декабря. Синоптики предупреждают, что стоит ожидать значительных снегопадов. Следовательно, штормовое предупреждение объявили в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, а также части Хмельницкой областей.
Погода в областных центрах
- Киев -1…+1;
- Ужгород +6…+8;
- Львов 0…-2;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь +1...+3;
- Черновцы +5...+7;
- Хмельницкий +2...+4;
- Луцк 0…-2;
- Ровно 0…-2;
- Житомир -1…+1;
- Винница +1…+3;
- Одесса +12..+14;
- Николаев +11…+13;
- Херсон +12…+14;
- Симферополь +14…+16;
- Кропивницкий +6…+8;
- Черкассы +3…+5;
- Чернигов 0…-2;
- Суммы 0…-2;
- Полтава +2…+4;
- Днепр +8…+10;
- Запорожье +13…+15;
- Донецк +6…+8;
- Луганск +2…+4;
- Харьков +7…+9.