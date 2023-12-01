Из-за непогоды в Прикарпатье ограничили движение транспорта на нескольких дорогах

1 декабря 2023, 23:26
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Светлана Онищук

В Украине продолжает бурлить непогода. В некоторых областях продолжает щедро насыпать снег. Следовательно, в Прикарпатье решили на нескольких дорогах ограничить движение.

Уведомление об этом поздно вечером 1 декабря поступило от главы Ивано-Франковской ОВА. Светлана Онищук назвала отрезки дорог, где движение определенного вида транспорта решили ограничить.

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Движение ограничили на трех трассах

Внимание! Из-за непогоды на Прикарпатье ограничено транспортное сообщение для крупногабаритных и грузовых транспортных средств,
– отметила Онищук.

Она отметила, что движение ограничено на следующих автодорогах:

  • Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь, на отрезке от Тисменицы к границе Тернопольской области;
  • Н-09 Мукачево – Львов, на отрезке от Рогатина к границе Львовской области;
  • Н-10 Стрый – Черновцы, на отрезке от города Долина к селу Креховичи Калушского района.

Призываем не игнорировать сообщение главы Ивано-Франковской ОВА. Будьте максимально осторожны во время движения на дорогах, берегите себя и не подвергайте опасности людей вокруг.

Какой будет погода на 2 декабря

В субботу, 2 декабря, в Украине будет облачно. Следует ожидать значительные осадки почти во всех областях нашего государства, кроме южных. Синоптики прогнозируют снег и дождь и местами с налипанием. Кроме того, на дорогах в этот день ожидается гололедица.

На Западе будет сильно снежить 2 декабря. Синоптики предупреждают, что стоит ожидать значительных снегопадов. Следовательно, штормовое предупреждение объявили в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, а также части Хмельницкой областей.

Погода в областных центрах

  • Киев -1…+1;
  • Ужгород +6…+8;
  • Львов 0…-2;
  • Ивано-Франковск 0...+2;
  • Тернополь +1...+3;
  • Черновцы +5...+7;
  • Хмельницкий +2...+4;
  • Луцк 0…-2;
  • Ровно 0…-2;
  • Житомир -1…+1;
  • Винница +1…+3;
  • Одесса +12..+14;
  • Николаев +11…+13;
  • Херсон +12…+14;
  • Симферополь +14…+16;
  • Кропивницкий +6…+8;
  • Черкассы +3…+5;
  • Чернигов 0…-2;
  • Суммы 0…-2;
  • Полтава +2…+4;
  • Днепр +8…+10;
  • Запорожье +13…+15;
  • Донецк +6…+8;
  • Луганск +2…+4;
  • Харьков +7…+9.

Автор: Назарій Лазур