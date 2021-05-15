На Ивано-Франковщине умер военный 10 горно-штурмовой бригады, младший сержант Анатолий Самборский. Ему было 48 лет.

Ивано-Франковский городской военный комиссариат принял Самборского в ряды Вооруженных сил Украины 26 ноября 2020 года.

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Какая причина смерти

Военный умер от болезни, находясь на лечении в оздоровительном центре. Однако не уточнили, какая именно болезнь унесла жизнь мужчины.

Где будут хоронить военного

Местное издание "Окна" пишет, что Самборский был холостяком. Его мать похоронена в селе Иваньки Липовецкого района Винницкой области, поэтому Анатолия тоже похоронят там.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким умершего.

Сколько военных погибли на передовой