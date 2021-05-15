На Прикарпатье в оздоровительном центре скончался военный
На Ивано-Франковщине умер военный 10 горно-штурмовой бригады, младший сержант Анатолий Самборский. Ему было 48 лет.
Источник:фейсбук Руслана Марцинкива
Ивано-Франковский городской военный комиссариат принял Самборского в ряды Вооруженных сил Украины 26 ноября 2020 года.
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Какая причина смерти
Военный умер от болезни, находясь на лечении в оздоровительном центре. Однако не уточнили, какая именно болезнь унесла жизнь мужчины.
Где будут хоронить военного
Местное издание "Окна" пишет, что Самборский был холостяком. Его мать похоронена в селе Иваньки Липовецкого района Винницкой области, поэтому Анатолия тоже похоронят там.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким умершего.
Сколько военных погибли на передовой
- С начала 2021 года на Донбассе уже погибли по меньшей мере 43 украинских военных. В 2020 году количество погибших на фронте достигло 75.
- Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека в ответ посчитало, что общее число жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014 до 10 февраля 2020 года достигло от 42-44 тысяч. Однако эта цифра включает также жертвы среди мирного населения.
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