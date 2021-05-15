На Івано-Франківщині помер військовий з 10 гірсько-штурмової бригади, молодший сержант Анатолій Самборський. Йому було 48 років.

Івано-Франківський міський військовий комісаріат прийняв Самборського до лав Збройних сил України 26 листопада 2020 року.

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Яка причина смерті

Військовий помер від хвороби, перебуваючи на лікуванні в оздоровчому центрі. Однак не уточнили, яка саме недуга забрала життя чоловіка.

Де ховатимуть військового

Місцеве видання "Вікна" пише, що Самборський був неодруженим. Його мати похована у селі Іваньки Липовецького району Вінницької області, тож Анатолія теж поховають там.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним близьким померлого.

Скільки військових загинуло на передовій