На Прикарпатье предотвратили заказное убийство местного предпринимателя

В Ивано-Франковской области 2 мужчин планировали убить местного предпринимателя. Сейчас они находятся под стражей.

Полицейские 5 августа остановили в Ивано-Франковске автомобиль. Во время проверки они изъяли доказательства, свидетельствующие о тщательной подготовке к преступлению.

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Что нашли полицейские

На заднем сиденье автомобиля правоохранители обнаружили оружие, пакеты с пластиковыми бутылками, наполненные легковоспламеняющейся жидкостью, GPS-трекер и 2 комплекта номерных знаков. После этого водителя и пассажира задержали.

Во время процессуальных мероприятий удалось выяснить, что 26-летний уроженец Беларуси и 29-летний житель Киева планировали убить местного предпринимателя. Именно для этого они и приехали в регион.

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Обоим мужчинам уже сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству на заказ по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Сейчас по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить заказчиков убийства и других лиц, которые могут быть причастны к его подготовке.