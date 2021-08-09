Поліцейські 5 серпня зупинили в Івано-Франківську автомобіль. Під час перевірки вони вилучили докази, які свідчили про ретельну підготовку до злочину.

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Що знайшли поліцейські

На задньому сидінні авто правоохоронці виявили зброю, пакети із пластиковими пляшками, наповнені легкозаймистою рідиною, GPS-трекер та 2 комплекти номерних знаків. Після цього водія та пасажира затримали.

Під час процесуальних заходів вдалося з'ясувати, що 26-річний уродженець Білорусі та 29-річний мешканець Києва планували вбити місцевого підприємця. Саме для цього вони й приїхали у регіон.



На Прикарпатті запобігли замовному вбивству / Фото пресслужби Нацполіції

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Обом чоловікам вже повідомили про підозру за підготовку до умисного вбивства на замовлення за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Наразі у справі тривають слідчі дії та оперативно-пошукові заходи, щоб встановити замовників убивства та інших осіб, які можуть бути причетні до його підготовки.