На Прикарпатье произошел взрыв в больнице: по меньшей мере двое погибших

В Минздраве сообщили, что 28 декабря в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 2 человека.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что обстоятельства трагедии сейчас выясняют. В Косовскую центральную районную больницу уже прибыли представители регионального департамента здравоохранения.

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В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека,

– говорится в сообщении.

В Минздраве выразили искренние соболезнования семьям погибших.

Взрыв в палате / ГСЧС Украины

Детали от ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщила, что спасатели ликвидировали пожар в Косовской центральной районной больницы.

Огонь вспыхнул на первом этаже в палате реанимационного отделения.

На месте трагедии обнаружили тела двух человек.

Спасателям удалось спасти трех пациентов, которые находились в соседней палате.

К борьбе с огнем привлекли 16 человек (из них – 8 представителей ГСЧС) и 7 единиц техники.

Никакой информации о причинах трагедии пока нет.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.

Публикация Минздрава:

В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв.

По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека.

Министерство Здравоохранения приносит искренние соболезнования семьям погибших.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются и уточняются. На месте работают спасатели, 8 бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.