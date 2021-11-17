На Прикарпатье ребенок на самокате попал под колеса лесовоза: ужасное видео 18+

В Ивано-Франковской области 16 ноября в поселке Брошнев-Осада лесовоз сбил 14-летнего ребенка. Мальчик на самокате пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Издание сообщает, что наезд на ребенка совершил водитель автомобиль DAF с полуприцепом MEERT. Трагический инцидент произошел 16 ноября в 08:30.

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Лесовоз сбил ребенка в Прикарпатье

В поселке Брошнев-Осада Ивано-Франковской области лесовоз наехал на 14-летнего местного жителя. Мальчик на самокате пытался пересечь проезжую часть дороги, однако делал это не на пешеходном переходе.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Мальчик был госпитализирован в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу.

В каком состоянии мальчик

В комментарии "Суспільному" генеральному директору медицинского учреждения Тарасу Мельнику рассказал, что мальчик находится в удовлетворительном состоянии.

Ребенок идет на улучшение. Уже перевели из реанимации, оперировать не будем,

– отметил Мельник.

К слову, в полиции изданию сообщили, что водитель на момент аварии был трезв.

Недавно в Черкассах водитель маршрутки сбил на пешеходном переходе 5-летнюю девочку , переходившую дорогу с сестрой. Ребенка отвезли в больницу с телесными повреждениями.

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