На Прикарпатье установили трогательный рекорд – самого массового исполнения колядки в Украине

Уникальный и праздничный рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Украины в Ивано-Франковской области. Это произошло в селе Подгорье 9 января.

Почти 4,5 тысячи человек там одновременно спели колядку. И таким образом превзошли предварительное достижение Дрогобыча Львовской области 2017 года.

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Появился новый рекорд Украины по одновременному исполнению колядки

Песню "Новая радость стала" исполнили 4 тысячи и 471 человек. Это произошло в селе Подгорье Ивано-Франковской области 9 января.

Мероприятие посетили представители Книги рекордов Украины, так что они успешно зафиксировали это достижение официально (участников считали по специальным формулярам).

Как рассказала представительница Книги рекордов Украины Татьяна Розвадовская, ранее рекорд принадлежал Дрогобычу Львовской области. Там в 2017 году колядку одновременно пели 828 человек.

Новое достижение превзошло этот показатель более чем в 5 раз.



4,5 тысячи человек в Подгорье исполнили песню "Новая радость стала" / Фото "Суспільне Карпати"

рекорд Украины по самому массовому исполнению песни Николая Леонтовича "Щедрик" – 3,5 тысячи человек.

Соорганизатор мероприятия Елена Ананевич добавила, что колядку "Новая радость стала" выбрали не случайно.

Это одна из самых древних колядок. Она очень близка, ее все знают – от мала до велика. Потому мы решили, что будет именно она,

– рассказала она.

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