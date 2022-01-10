На Прикарпатье установили трогательный рекорд – самого массового исполнения колядки в Украине
Источник:Суспільне
Уникальный и праздничный рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Украины в Ивано-Франковской области. Это произошло в селе Подгорье 9 января.
Почти 4,5 тысячи человек там одновременно спели колядку. И таким образом превзошли предварительное достижение Дрогобыча Львовской области 2017 года.
Также интересно Украинская песня и уникальные секреты кутьи: как звезды праздновали Рождество в Карпатах
Появился новый рекорд Украины по одновременному исполнению колядки
Песню "Новая радость стала" исполнили 4 тысячи и 471 человек. Это произошло в селе Подгорье Ивано-Франковской области 9 января.
- Мероприятие посетили представители Книги рекордов Украины, так что они успешно зафиксировали это достижение официально (участников считали по специальным формулярам).
- Как рассказала представительница Книги рекордов Украины Татьяна Розвадовская, ранее рекорд принадлежал Дрогобычу Львовской области. Там в 2017 году колядку одновременно пели 828 человек.
Новое достижение превзошло этот показатель более чем в 5 раз.
4,5 тысячи человек в Подгорье исполнили песню "Новая радость стала" / Фото "Суспільне Карпати"
Соорганизатор мероприятия Елена Ананевич добавила, что колядку "Новая радость стала" выбрали не случайно.
Это одна из самых древних колядок. Она очень близка, ее все знают – от мала до велика. Потому мы решили, что будет именно она,
– рассказала она.
Новый рекорд по исполнению колядки установили на Прикарпатье: смотрите видео
Еще немного хороших и праздничных новостей:
- Боевая забава казаков: на острове Хортица отпраздновали Рождество.
- Усиленный режим и минутка на кутью: как отмечали Сочельник медики, пожарные и патрульные.
- С украинскими колядками и вертепом: как праздновали Рождество в оккупированном Крыму.
Поздравление Блаженнейшего Святослава с Рождеством: смотрите видео