На Прикарпатье установили трогательный рекорд – самого массового исполнения колядки в Украине

10 января 2022 , 05:09
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Источник:

Суспільне

Уникальный и праздничный рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Украины в Ивано-Франковской области. Это произошло в селе Подгорье 9 января.

Почти 4,5 тысячи человек там одновременно спели колядку. И таким образом превзошли предварительное достижение Дрогобыча Львовской области 2017 года.

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Появился новый рекорд Украины по одновременному исполнению колядки

Песню "Новая радость стала" исполнили 4 тысячи и 471 человек. Это произошло в селе Подгорье Ивано-Франковской области 9 января.

  • Мероприятие посетили представители Книги рекордов Украины, так что они успешно зафиксировали это достижение официально (участников считали по специальным формулярам).
  • Как рассказала представительница Книги рекордов Украины Татьяна Розвадовская, ранее рекорд принадлежал Дрогобычу Львовской области. Там в 2017 году колядку одновременно пели 828 человек.

Новое достижение превзошло этот показатель более чем в 5 раз.


4,5 тысячи человек в Подгорье исполнили песню "Новая радость стала" / Фото "Суспільне Карпати"

Интересный факт: рекорд Украины по самому массовому исполнению песни Николая Леонтовича "Щедрик" – 3,5 тысячи человек.

Соорганизатор мероприятия Елена Ананевич добавила, что колядку "Новая радость стала" выбрали не случайно.

Это одна из самых древних колядок. Она очень близка, ее все знают – от мала до велика. Потому мы решили, что будет именно она,
– рассказала она.

Новый рекорд по исполнению колядки установили на Прикарпатье: смотрите видео 

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Автор: Олесь Друкач