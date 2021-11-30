Обвиняемый был назначен командующим ВМС ВСУ 1 марта 2014 года. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента.

Важно Россия наступает: защищены ли морские границы Украины

Обязанностью контрадмирала должно быть отражение агрессии с моря

В обязанности командующего входило сдерживание, локализация и нейтрализация вооруженных конфликтов. При необходимости контрадмирал должен был дать отпор вооруженной агрессии с моря как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями.

Военный пошел на сотрудничество с агрессором во время оккупации Крыма. Он заявил перед личным составом и СМИ, что не будет выполнять решения украинской власти, но будет подчиняться приказам "самопровозглашенных руководителей Крыма".

Командующий приказал военным подразделениям сложить оружие

Командующий приказал военным подразделениям сложить оружие и пойти под подчинение государству-агрессору.

Обратите внимание! Санкция статьи о государственной измене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Тем временем Наращивание войск в Крыму является "законным", – Россия резко ответила НАТО

Коротко о последних случаях сотрудничества с оккупантами: