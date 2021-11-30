Обвинувачений був призначений командувачем ВМС ЗСУ 1 березня 2014 року. Відповідний указ підписав виконувач обов'язків президента.
Важливо Росія наступає: чи захищені морські кордони України
Обов'язком контрадмірала мала бути відсіч агресії з моря
В обов'язки командувача входило стримування, локалізація i нейтралізація збройних конфліктів. При необхідності контрадмірал мав дати відсіч збройній агресії з моря як самостійно, так і у взаємодії з іншими підрозділами.
Військовий пішов на співпрацю з агресором під час окупації Криму. Він заявив перед особовим складом та ЗМІ, що не буде виконувати рішення української влади, натомість підкорятиметься наказам "самопроголошених керівників Криму".
Командувач наказав військовим підрозділам скласти зброю
Командувач наказав військовим підрозділам скласти зброю і піти під підпорядкування державі-агресорці.
Тим часом Нарощення військ в Криму є "законним", – Росія різко відповіла НАТО
Коротко про останні випадки співпраці з окупантами:
- СБУ розслідує справу про ймовірну держзраду очільника Нацбюро з розслідування авіаційних подій. Підозрюють, що він міг співпрацювати з Росією та вести за її завданням підривну діяльність.
- На Вінниччині викрили посадовця однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ. Він збирав секретні дані щодо оборонних об'єктів.
- Також хотів продати дані про оборонні розробки і житель Миколаєва. Інформація стосувалась кораблебудування.