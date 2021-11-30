Обвинувачений був призначений командувачем ВМС ЗСУ 1 березня 2014 року. Відповідний указ підписав виконувач обов'язків президента.

Важливо Росія наступає: чи захищені морські кордони України

Обов'язком контрадмірала мала бути відсіч агресії з моря

В обов'язки командувача входило стримування, локалізація i нейтралізація збройних конфліктів. При необхідності контрадмірал мав дати відсіч збройній агресії з моря як самостійно, так і у взаємодії з іншими підрозділами.

Військовий пішов на співпрацю з агресором під час окупації Криму. Він заявив перед особовим складом та ЗМІ, що не буде виконувати рішення української влади, натомість підкорятиметься наказам "самопроголошених керівників Криму".

Командувач наказав військовим підрозділам скласти зброю

Командувач наказав військовим підрозділам скласти зброю і піти під підпорядкування державі-агресорці.

Зверніть увагу! Санкція статті про державну зраду передбачає позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Тим часом Нарощення військ в Криму є "законним", – Росія різко відповіла НАТО

Коротко про останні випадки співпраці з окупантами: