Дмитрий Кулеба назвал заявления Минобороны России об отводе войск от границы позитивным сигналом. Однако это не означает окончания войны.

Министр иностранных дел надеется, что Россия не только формально подчеркивает свою преданность православной традиции, а действительно с уважением относится к ней. Она должна приказать своим солдатам на Донбассе не стрелять.

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Это позитивный сигнал (приказ министра обороны России Сергея Шойгу – 24 канал), но это не означает ни полной деэскалации конфликта, ни прекращения войны. Мы должны это всегда помнить,

– подчеркнул Кулеба.

Министр еще раз подчеркнул, что тишина на Донбассе была бы лучшим подарком на Пасху.

Что этому предшествовало

В течение апреля Россия активно стягивала свои войска к границе с Украиной и оккупированного Крыма. В Кремле убеждали, что это только для учений.

Это обеспокоило Украину и мир, потому что разведка предупредила – агрессор может готовить провокации и наступление.

Однако впоследствии в России заявили об отводе войск в пункты постоянной дислокации.

На Донбассе тоже обострилась ситуация и увеличилось и количество обстрелов. С начала 2021 года уже погибли 38 украинских защитников.

Обратите внимание! Кулеба также отмечал, что пока не стоит ожидать от Евросоюза введения новых секторальных санкций против России. Однако призвал ЕС начать готовить ограничения.