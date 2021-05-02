Приказ Шойгу не означает деэскалации или прекращения войны, – Кулеба
Дмитрий Кулеба назвал заявления Минобороны России об отводе войск от границы позитивным сигналом. Однако это не означает окончания войны.
Источник:"Радио Свобода"
Министр иностранных дел надеется, что Россия не только формально подчеркивает свою преданность православной традиции, а действительно с уважением относится к ней. Она должна приказать своим солдатам на Донбассе не стрелять.
Важно Угроза является беспрецедентно большой, – Кулеба об агрессии России в Азовском море
Это позитивный сигнал (приказ министра обороны России Сергея Шойгу – 24 канал), но это не означает ни полной деэскалации конфликта, ни прекращения войны. Мы должны это всегда помнить,
– подчеркнул Кулеба.
Министр еще раз подчеркнул, что тишина на Донбассе была бы лучшим подарком на Пасху.
Что этому предшествовало
- В течение апреля Россия активно стягивала свои войска к границе с Украиной и оккупированного Крыма. В Кремле убеждали, что это только для учений.
- Это обеспокоило Украину и мир, потому что разведка предупредила – агрессор может готовить провокации и наступление.
- Однако впоследствии в России заявили об отводе войск в пункты постоянной дислокации.
- На Донбассе тоже обострилась ситуация и увеличилось и количество обстрелов. С начала 2021 года уже погибли 38 украинских защитников.
Поделиться новостью