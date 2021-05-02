Дмитро Кулеба назвав заяви Міноборони Росії про відведення військ від кордону позитивним сигналом. Однак це не означає закінчення війни.

Міністр закордонних справ сподівається, що Росія не лише формально підкреслює свою відданість православній традиції, а справді з повагою ставиться Великодня. Вона повинна наказати своїм солдатам на Донбасі не стріляти.

Важливо Загроза є безпрецедентно великою, – Кулеба про агресію Росії в Азовському морі

Це позитивний сигнал (наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу – 24 канал), але це не означає ані повної деескалації конфлікту, ані припинення війни. Ми маємо це завжди пам'ятати,

– наголосив Кулеба.

Міністр ще раз наголосив, що тиша на Донбасі була б найкращим подарунком на Великдень.

Що цьому передувало

Протягом квітня Росія активно стягувала свої війська до кордону з Україною та окупованого Криму. У Кремлі переконували, що це лише для навчань.

Це занепокоїло Україну та світ, тому що розвідка попередила – агресор може готувати провокації та наступ.

Однак згодом у Росії заявили про відведення військ у пункти постійної дислокації.

На Донбасі теж загострилась ситуація та збільшилась й кількість обстрілів. Від початку 2021 року вже загинули 38 українських захисників.

Зверніть увагу! Кулеба також зазначав, що поки не варто очікувати від Євросоюзу введення нових секторальних санкцій проти Росії. Однак закликав ЄС почати готувати обмеження.