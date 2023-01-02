Лукашенко отказывается отдать приказ о наступлении на Украину, – Пионтковский

Александр Лукашенко объявил 2023 год "годом мира". Это свидетельствует о том, что белорусский диктатор не хочет сидеть на скамье подсудимых вместе с Владимиром Путиным.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, глава Кремля в течение длительного времени навязчиво пытается втянуть Беларусь в войну против Украины.

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Однако самопровозглашенный президент Беларуси противится, насколько может.

"Надо отдать должное Лукашенко. За 30 лет он научился "петлять" и делал это до последнего. Хотя его страна оккупирована, а Путин может его в любой момент убить", – сказал Пионтковский.

Лукашенко не сделал 2 ключевые вещи, которых требовал Путин

Как отметил российский публицист, несмотря на свое сложное положение и давление со стороны России, Лукашенко так и не сделал 2 ключевые вещи, которых требовал от него Путин.

Во-первых, белорусский диктатор не согласился стать "минским секретарем обкома "Единой России". Пионтковский отметил, что еще до Путина этого хотел достичь экс-президент России Борис Ельцин.

Во-вторых, самопровозглашенный президент Беларуси пока не дал втянуть белорусскую армию в войну России против Украины.

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Армия Лукашенко может повернуть оружие против него самого

По словам оппозиционного политика, приспешник Путина пока стоит на своем.

Лукашенко отказывается отдавать приказ белорусским войскам об участии в наступлении на Киев или Луцк. Или какие там еще безумные планы есть у Путина,

– отметил Пионтковский.

Он добавил, что белорусский диктатор знает результаты социологических срезов в Беларуси и отлично понимает, что его войска могут повернуть оружие против него самого.

Возможности, которые Украина открыла для постсоветских стран

Пионтковский отметил, что Украина скоро получит решающий набор оружия и восстановит свою территориальную целостность и суверенитет.

Украина еще не успела этого сделать, однако она уже дала возможность практически всем странам постсоветского пространства, включая того же Лукашенко, сделать огромные шаги к получению независимости от многовекового гнета Российской империи,

– сказал оппозиционер.

Он добавил, что желание избавиться от влияния России уже продемонстрировали Казахстан и Азербайджан. Более того, даже Таджикистан и Кыргызстан, которые, по словам Пионтковского, были "васалами" Москвы, сейчас тоже двигаются в этом направлении.

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