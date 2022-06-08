Приказывал жестоко обращаться с задержанными: российскому подполковнику сообщили о подозрении

Подполковник России предписывал солдатам жестоко обращаться с жителями Конотопа. Прокуратура сообщила злоумышленнику о подозрении.

Известно, что подполковник является военным комендантом гарнизона Самары в России. Ему сообщили о подозрении заочно по статье "нарушение законов и обычаев войны".

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Приказывал издеваться над гражданскими

По данным следствия, подполковник вооруженных сил России вместе со своими подчиненными незаконно пересек государственную границу Украины в Сумской области. 25 февраля 2022 года произошло первое преступление, к которому был причастен подозреваемый.

На въезде в село Вязовое российские кафиры на организованном ими блокпосте остановили автомобиль. Применяя физическую силу, они задержали водителя и перевезли его на сельскохозяйственное предприятие. Там подполковник приказал подчиненным вроде бы расстрелять его. Он это делал для того, чтобы испугать задержанного.

Мужчину заставили раздеться до нижнего белья и так сидеть в течение 4 – 5 часов с наручниками на руках. Рядом в помещении лежали черные полиэтиленовые мешки. Внутри, вероятно, были мертвые тела. Понятно, что температура в помещении была около +4 градуса. Затем мужчину отпустили.

По такой же схеме 28 февраля российские изверги задержали еще двух местных жителей, развозивших хлеб. Подполковник приказал подчиненным надеть на них металлические наручники и завязать глаза.

Мужчин содержали на том же предприятии. На этот раз подполковник отдал приказ систематически бить их орудием. В то же время, у незаконно задержанных требовали данные о гражданских жителях Конотопа с проукраинской позицией. Россияне также требовали информацию о расположении украинских военных в Конотопе и местах хранения оружия. Только 2 марта мужчины были отпущены.

Что угрожает российскому оккупанту

Подполковнику российской армии грозит заключение сроком от 8 до 12 лет за "отдание приказа о совершении жестоких действий".

Досудебное расследование проводят следователи Конотопского районного отдела полиции при оперативном сопровождении СБУ в Сумской области.

Подозрение за убийство еще одному россиянину

Российский солдат в феврале 2022 года в селе Харьков выстрелил из огнестрельного оружия в голову мужчины на его собственном дворе. Местный тут же умер. Тогда оккупант ранил еще двух гражданских, пытавшихся скрыться.

Прокуроры Прилуцкой окружной прокуратуры сообщили о подозрении российскому солдату. Он обязательно ответит за содеянное.

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