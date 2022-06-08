Відомо, що підполковник є військовим комендантом гарнізону міста Самари в Росії. Йому повідомили про підозру заочно за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

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Наказував знущатися з цивільних

За даними слідства, підполковник збройних сил Росії разом зі своїми підлеглими незаконно перетнув державний кордон України у Сумській області. 25 лютого 2022 року стався перший злочин, до якого був причетний підозрюваний.

На в'їзді в село В'язове російські окупанти на організованому ними блокпості зупинили автомобіль. Застосовуючи фізичну силу, вони затримали водія та перевезли його на сільськогосподарське підприємство. Там підполковник наказав підлеглим начебто розстріляти його. Він це робив для того, щоб налякати затриманого.

Чоловіка змусили роздягнутися до спідньої білизни і так сидіти протягом 4 – 5 годин із кайданками на руках. Поруч у приміщенні лежали чорні поліетиленові мішки. Всередині, ймовірно, були мертві тіла. Відомо, що температура в приміщенні була близько +4 градуси. Потім чоловіка відпустили.

За такою ж схемою 28 лютого російські нелюди затримали ще двох місцевих жителів, які розвозили хліб. Підполковник наказав підлеглим одягти на них металеві кайданки та зав'язати очі.

Чоловіків утримували на тому самому підприємстві. Цього разу підполковник наказав систематично бити їх зброєю. Водночас у незаконно затриманих вимагали дані про цивільних жителів Конотопа з проукраїнською позицією. Росіяни також вимагали інформацію про розташування українських військових у Конотопі та місця зберігання зброї. Лише 2 березня чоловіків відпустили.

Що загрожує російському окупантові

Підполковнику російської армії загрожує ув'язнення на термін від 8 до 12 років за "віддання наказу про вчинення жорстоких дій".

Досудове розслідування здійснюють слідчі Конотопського районного відділу поліції за оперативного супроводу СБУ в Сумській області.

Підозра за вбивство ще одному росіянинові

Російський солдат у лютому 2022 року у селі Харкове вистрілив з вогнепальної зброї у голову чоловіка на його власному подвір'ї. Місцевий одразу ж помер. Тоді окупант поранив ще двох цивільних, які намагалися втекти.

Прокурори Прилуцької окружної прокуратури повідомили про підозру російському солдату. Він обов'язково відповість за скоєне.

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