"Приключения" покойников в Украине: как на самом деле будем хоронить умерших?

Подводя черту под сюжетом, связанным с изменениями в правилах захоронения усопших, стоит отметить, что здесь есть условно добрая и откровенно плохая новость.

"Добрая" заключается в том, что на самом деле для родственников умерших мало что изменится: те, кто давал взятку, чтобы избежать процедуры вскрытия тела и ускорить его захоронение, будут давать ее и в дальнейшем — изменится только адресат (о том, откуда берутся такие взятки — чуть позже). Плохая же новость в том, что "поправка Лозового" затрагивает интересы не только усопших, но и потерпевших по делам об изнасиловании или нападении и избиении. Да и вообще, эта поправка шире за алгоритм назначения экспертизы по уголовным производствах. Но обо всем этом — по порядку.

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О чем говорит "поправка Лозового" и при чем здесь Евромайдан и Янукович?

Об изменениях в процесс уголовного производства. В прошлом году был принят закон № 2147-VIII, полное название которого "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты". Закон этот был проголосован в парламенте 3 октября прошлого года, а в ноябре — подписан Президентом. Наиболее известной тогда в тексте законопроекта оказалась поправка № 109, представленная нардепом от Радикальной партии Андреем Лозовым. Ее приняли 231 голосом "за".

Новация от Лозового, включенная в закон, уменьшает сроки досудебного расследования до трех месяцев для преступлений средней тяжести и до полугода — для тяжких или особо тяжких преступлений. Изучив эту норму, юристы забили тревогу.

Верховная Рада приняла изменения в Уголовный процессуальный кодекс. В частности, учли и поправки народного депутата Андрея Лозового. Согласно этим изменениям, все производства, которые мы расследуем в преступлениях против Майдана, после вступления закона в действие надо будет закрыть,

— комментировал в интервью "Украинской неделе" начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он отметил, что согласно новым положениям УПК, предлагаемыми Лозовым, если в течение года следствие не сможет установить подозреваемых в совершении преступления, следователь обязан закрыть производство. "Если есть зарегистрированное дело по факту совершения преступления, но в нем нет подозреваемого и его не смогут расследовать в течение года — производство надо закрывать. Поправки Лозового определяют, что следователь будет иметь шесть месяцев на расследование общего срока и еще на шесть месяцев сроки может продлить суд. Все. Других вариантов для продления сроков не предусмотрено", — сказал Горбатюк.

Начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк убежден, что "поправка Лозового" похоронит дела, связанные с расстрелом Евромайдана

Он также отметил, что в изменениях, предлагаемых Лозовым, отсутствуют переходные положения, которые бы регламентировали действие новых норм по уже существующим расследованиям. "В Конституции прописано: если изменения в закон смягчают ответственность подозреваемого — закон имеет обратную силу. И это касается только Уголовного кодекса. Однако практика Европейского суда говорит, что и процессуальные изменения, то есть изменения в УПК, в случае смягчения ответственности также могут иметь обратное действие. Даже если эту практику не считать — в законе нет переходных положений, в которых надо было бы прописать, что новые нормы УПК применяются с момента вступления закона в действие. Однако этого нет. А в законе написано, что сроки на расследование текут не с момента объявления о подозрении, а с момента регистрации преступления в Едином реестре досудебных расследований", — объяснял глава Департамента специальных расследований ГПУ.

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В контексте этого Лозового обвиняли и в желании помешать привлечению к ответственности когорты "бывших", что, впрочем, решительно отрицал генпрокурор Юрий Луценко. Расследование дел Януковича и "семьи", а также дела Майдана не будут закрыты из-за поправки в Уголовный процессуальный кодекс об ограничении сроков досудебного расследования, убеждал Луценко на брифинге 9 октября 2017 года.

Во-первых, изменения в Уголовном процессуальном кодексе не распространяются на дела, которые были начаты ранее. Во-вторых, сроки расследования дел стали жестче, однако совершенно реальные. Иначе 66 тысяч случаев ограблений, 9 тысяч дел коррупционеров и тысячи случаев разбойных нападений рисковали бы остаться нерасследованными. Поэтому крики, что все пропало, преждевременны,

— сказал Луценко.

В то же время, добавил он, есть другая "больная тема" в новом Уголовном процессуальном кодексе — обжалование в суде сообщений о подозрении. "Право оспаривать подозрения в суде, по моему мнению, является ошибкой. Ведь, вручая такое подозрение, мы даем понять, что работаем над определенным делом, но это же еще не обвинительный акт. Считаю, что обжалование подозрений является лазейкой для коррупционеров, которые смогут отменять расследование против них дел", — отмечал Луценко.

Генпрокурор Юрий Луценко также считает "поправку Лозового" не слишком блестящей идеей, но его больше волнует право фигурантов уголовного производства оспаривать подозрение о преступлении в суде — в этом глава ГПУ видит "лазейку для коррупционеров"

Это, заметим, далеко не единственный недостаток "поправки Лозового". Впрочем, от сроков следствия вернемся к другому аспекту законодательной новации — порядку назначения экспертиз. Последний имеет непосредственное отношение к теме захоронений.

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Об умерших или ничего, или ... правду об их похоронах

Итак, "поправка Лозового" передает функционал на назначение экспертиз и продления сроков досудебного расследования в руки судей (до этого времени назначать экспертизы, а также продолжать досудебное расследование могла сторона уголовного производства). Именно об этом и речь в истерике, поднятой вокруг "истории с погребением".

Как уже сообщалось, начиная от 15 марта 2018 года, миссию назначения экспертиз (любых, в том числе и касающихся трупов) будет выполнять суд, а не следствие, как это было принято до сих пор. Однако стоит отметить, что суды будут назначать экспертизу только в тех случаях, когда имеется уголовное производство, то есть подозрение, что причина смерти человека — насильственная или носит признаки таковой. Если же кто-то умер после продолжительной болезни или ушел из-за преклонного возраста, никакой экспертизы суды не будут назначать. Такие правила действовали до недавнего времени, такие правила будут действовать и в дальнейшем.

Прокуратура утверждает, что "срок для установления причин смерти увеличен не будет", а следовательно, родственникам покойного не придется слишком долго ждать, чтобы похоронить близких. Впрочем, экспертиза о причинах понадобится только в том случае, если будут иметь место подозрения относительно насильственного характера смерти

Зачем понадобились подобные изменения? Теперь вместо следователей "добро" на препарирование трупа будет давать суд, и это якобы сделано с благой целью — устранить представителей МВД от возможности влиять на ход расследования и углублять коррупционную составляющую, ведь по преданию тех, кто сталкивался с подобной практикой, следственные органы очень любят отправлять к патологоанатому все тела подряд — даже те, где признаков насильственной смерти нет и в помине. Однако со следователями можно было договориться за 1-1,5 тысячи гривен, если родственники покойного протестовали против потрошения его тела в прозекторской, экспертизы можно было избежать.

Как несложно предположить, подобная же схема дачи/получения взятки может быть перенесена и на суды. Разница лишь в том, что теперь служителя Фемиды, а не следователя придется "благодарить" гривней за отмену ничем не мотивированной экспертизы. Зная украинские реалии, можно предположить, что существенно ничего не изменится, то есть преодолеть коррупцию на данном отдельно взятом направлении не получится, однако одновременно с тем нагрузка на суды существенно возрастет. И на следователей, собственно, тоже.

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Ведь теперь судье будет необходимо дополнительное время, чтобы рассмотреть ходатайство следователя о проведении экспертизы, а следователю — дополнительное время, чтобы такое ходатайство составить и занести в суд. По новым нормам УПК, на все это у судьи будет 5 дней. Хотя судьи и обещают, что поставят такую ​​работу на поток, но и здесь гарантий нет никаких. Отдельный вопрос касается того, где все это время должно находиться тело покойного. И ответа на него, кажется, пока не существует.

Ранее в случае смерти человека его родные или близкие вызвали медиков, чтобы те констатировали смерть, а также полицию, которая должна была осмотреть труп. Если правоохранители имели подозрения относительно природы смерти человека, они выписывали направление в морг, где с телом должны были поработать специалисты. Теперь же, очевидно, полицейских не смогут таким образом распорядиться телом умершего — для дальнейших действий с ним понадобится санкция суда, на решение по которой, как уже было сказано, отводится 5 дней. Где в течение этих 5 дней будет находиться труп?

Прокуратура утверждает, что "срок для установления причин смерти увеличен не будет, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений". Но в любом случае, любому украинцу понятно, что вопрос может быть улажен с помощью денежных единиц, поэтому длительное сожительство рядом с трупом никому на самом деле не угрожает.

Впрочем, есть еще один нюанс. Если мертвым, собственно, уже все равно, живым от "поправки Лозового" не поздоровится. И речь не только о родственниках умерших, но и о фигурантах различных уголовных производств. То есть о пострадавших в результате изнасилования или бандитского нападения. Ведь в перечне пунктов, по которым может быть проведена экспертиза, указано также "установление тяжести и характера телесных повреждений". И, как мы понимаем, в случае с тем же изнасилованием от скорости проведения экспертизы во многом зависит разоблачение преступника, а затем затягивание процедуры умножает шансы его ареста практически на ноль.

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Напоследок еще одна не слишком хорошая, но и неплохая новость. "Поправка Лозового" может быть отменена — правда, это в теории, потому что на практике этого сделать пока не удалось. В Верховной Раде "еврооптимистами" был подготовлен законопроект №7547. Однако, как заявил спикер парламента Андрей Парубий 13 марта, документ с повестки дня был снят на неопределенный срок "для проведения политических консультаций". Впрочем, уже 15 марта он таки попал на голосование, но набрал всего 214 голосов вместо минимально необходимых 226.

Верховная Рада в прошлый четверг попыталась, но так и не смогла отменить "поправку Лозового". Как это часто случается с народными избранниками, им просто не хватило голосов — соответствующий законопроект поддержали лишь 214 нардепов

Но не все потеряно — недостатки УПК, созданные принятыми в него поправками, могут быть устранены, была бы на это, как принято говорить, "политическая воля". Поэтому подождем волю — она, цитируя классика, сейчас очень нужна "і мертвим, і живим, і ненародженим"…