Пограничники обещают месть оркам за ракетную атаку на центр миротворчества

Российские орки нанесли ракетные удары по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. В результате удара погибли 35 человек. Украинские пограничники обещают месть орде Путина.

Ждем вас на расстоянии выстрела

Наши пограничники записали обращение к российскому врагу. Они заявили, что орда убила людей и сломала стены. Однако не смогла сломать профессионализм и слаженность пограничников.

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"Вы можете только коварно бить издалека, воевать со школами, больницами, храмами, морить голодом детей и женщин", – говорится в обращении.

Пограничники обещают, что за каждую отнятую жизнь и разрушенное здание придет расплата.

Она будет одета в форму украинского бойца. Ждем вас на расстоянии выстрела. И с нашей стороны он будет точным. Слава Украине! Смерть врагам!

– заявили бойцы Госпогранслужбы.

Смотрите видео обращения украинских пограничников

Оккупант нанес удар на Львовщине

В воскресенье, 13 марта, почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.

Взрывы впервые за время войны были слышны во Львове. От места, где рухнули ракеты, до границы Польши – всего 20 километров.

В результате ракетных ударов погибли 35 человек. Еще 134 человека получили ранения.

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