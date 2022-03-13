Пограничники обещают месть оркам за ракетную атаку на центр миротворчества

13 марта 2022 , 19:43
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Источник:

Государственная пограничная служба Украины

Российские орки нанесли ракетные удары по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. В результате удара погибли 35 человек. Украинские пограничники обещают месть орде Путина.

Ждем вас на расстоянии выстрела

Наши пограничники записали обращение к российскому врагу. Они заявили, что орда убила людей и сломала стены. Однако не смогла сломать профессионализм и слаженность пограничников.

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"Вы можете только коварно бить издалека, воевать со школами, больницами, храмами, морить голодом детей и женщин", – говорится в обращении.

Пограничники обещают, что за каждую отнятую жизнь и разрушенное здание придет расплата.

Она будет одета в форму украинского бойца. Ждем вас на расстоянии выстрела. И с нашей стороны он будет точным. Слава Украине! Смерть врагам!
– заявили бойцы Госпогранслужбы.

Смотрите видео обращения украинских пограничников

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Автор: Михайло Гема