Завод в Усть-Луге принадлежит другу Путина: интересные "скелеты" компании "Новатэк"

На нефтеперерабатывающем заводе в поселке Усть-Луга 21 января разгорается мощный пожар. Большинство акций принадлежат двум подсанкционным олигархам, одна из них близко дружит с Путиным.

Нефтеперерабатывающий завод в Усть-Луге принадлежит компании "Новатэк", основные владельцы которой российские олигархи – Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон.

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Геннадий Тимченко дружит с Путиным

Тимченко находится под санкциями США и ЕС с 2014 года. В обоснованиях санкций Евросоюз назвал Геннадия Тимченко давним знакомым президента Владимира Путина и одним из его доверенных лиц.

К слову, Тимченко также является одним из акционеров банка "Россия", считающегося личным банком высших должностных лиц страны-агрессора.

По мнению журнала Time, Геннадий Тимченко входит в узкий круг "друзей Путина с дзюдо", рядом с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами. Олигарх также активно посещал любительские матчи Ночной хоккейной лиги в Сочи с участием диктатора.

Их отношения тянутся как минимум с 90-х годов. Тогда Тимченко активно помогал диктатору приватизировать предприятия Санкт-Петербурга.



Путин и Тимченко на матче НХЛ в Сочи в 2017 году / Фото росСМИ

Компания "Новатэк" – второй по величине производитель природного газа в России (после "Газпрома") и седьмой в мире по объему добычи природного газа.

В общей сложности друг Путина под санкциями 27 стран ЕС, а также США, Украины, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии.

Упомянутый Леонид Михельсон также находится под санкциями США и Евросоюза.

К слову, 26 апреля 2022 года правительство Польши тоже ввело санкции против "Новатэк" и его польской дочерней компании Novatek Green Energy. В октябре дочерняя компания ввела внешнее управление. Леониду Михельсону это не понравилось, и он пообещал обжаловать это решение в суде.

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В сентябре 2021 года финансового директора компании "Новатэк" Марка Джетвея арестовали в США, потому что он спрятал активы на сумму 93 миллиона долларов на оффшорных счетах и подавал лживые декларации. Весной 2023 года он был признан виновным.

Джетвея приговорили к 7 годам тюремного заключения, а вдобавок обязали возместить США ущерб в размере более 4 миллионов долларов и еще заплатить штраф в размере 350 тысяч долларов.

Интересно также, что в апреле 2022 года бывший заместитель председателя совета директоров Сергей Протосеня оглушил жену и дочь топором, а затем зарезал их, после чего повесился в роскошной вилле в Испании.