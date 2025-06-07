"Мужики, пи*****!": после атаки дронами горит завод "Лукойл" в Кстово под Нижним Новгородом
- В российском городе Кстово произошел крупный пожар после атаки дронами.
- Официально россияне заявили, что горят установки по производству битума.
- Но очевидцы заявили: пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл".
В российском городе Кстово большой пожар. Детали собрал 24 Канал.
НПЗ в Кстово уже поражали в январе 2025 года. Тамошний нефтеперерабатывающий завод является четвертым по величине в России. Конечно, он имеет стратегическое значение для российской армии, ведь там производят топливо.
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Что известно о пожаре в Кстово 7 июня
Пока нет точных данных, что именно горит в Кстово. Есть сообщения, что это то ли НПЗ "Лукойл", то ли битумный завод. В любом случае пожар достаточно масштабный.
В городе Кстово Нижегородской области добрые БПЛА нанесли удар по промзоне. По версии россиян, по битумному заводу. Очевидцы же сообщают об атаке на НПЗ "Лукойл",
– написал Сергей Стерненко.
О том, что отработали именно дроны, свидетельствуют видео из сети. "Эксперты" важно обсуждают, где у беспилотника мотор.
Дроны над пригородом Нижнего Новгорода: видео
"Дрон ***ал!" – уверенно говорят на другом видео.
Пожар в России 7 июня: смотрите видео (осторожно, ругань!)
Официально россияне заявили, что горят установки по производству битума общим объемом 200 кубометров.
Судя по роликам, все в пене, но потушить пламя не могут. На помощь отправился пожарный поезд.
Кадры пожара в Кстово в России: смотрите видео
Огонь и дым хорошо видно с разных сторон.
Пожар в Кстово под Нижним Новгородом 7 июня / Фото из соцсетей
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил: это больше похоже на битумный завод.
Мужики, п*****. Огонь все жрет. Вроде не снаряд, пока не долетает,
– говорит один из очевидцев.
Он пообещал подъехать ближе и отметил: все стоят на обочине и снимают, всем интересно.
Эмоциональный, но объективный контроль удара по Кстово (осторожно, ругань!)
Другая россиянка весело говорит: "Лукойл горит!" На некоторых видео действительно заметна надпись "Лукойл".
Горит "Лукойл" в Кстово: видео от 7 июня 2025 года
Другие кадры с места происшествия
Показываем Кстово на карте России
Город Кстово расположен к востоку от Москвы. Это Нижегородская область – к югу от собственно Нижнего Новгорода.
Расстояние от Кстово до Украины: смотрите на карте
По прямой будет 819 километров.