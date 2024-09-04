Удар по Полтаве: СБУ проверяет всех, кто имел доступ к Институту связи

Управление СБУ в Полтавской области проверяет всех, кто имел доступ к военному учебному заведению в Полтаве, в которое 3 сентября попали российские ракеты.

Враг попал в Полтавский военный институт связи 2 ракетами. На месте происшествия второй день осматривают территорию. Об этом во время брифинга в Полтавской ОВА рассказал временно исполняющий обязанности начальника службы Константин Семенюк.

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Возможная корректировка: следствие рассматривает различные версии

По факту этого обстрела СБУ внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований. По словам Семенюка, следствие рассматривает различные версии. Все озвучивать на данном этапе нельзя, потому что это может повредить расследованию.

Сейчас версии я не могу озвучить в целом, потому, что это может повредить следствию. Конечно, мы рассматриваем версии, как и с корректировкой, так и возможный разведывательный дрон. Данных о том, что был разведывательный дрон и силы ПВО, у нас нет такого,

– сказал он.

Также СБУ ищет людей, которые снимали и снимали последствия сразу после попадания российских ракет. Личности некоторых из них уже установили, сейчас с этими гражданами проводят "соответствующие мероприятия", а видео и фото удалены.

На данном этапе мы осуществляем полный комплекс контрразведывательных мероприятий по поиску указанных лиц, которые осуществляли фото- и видеофиксацию и распространяли это в различных социальных сетях, в том числе и российских,

– рассказал Константин Семенюк.

Напомним, что ликвидация последствий российского удара по территории Полтавы до сих пор продолжается. Спасатели продолжают разбирать завалы. Сейчас известно о 53 погибших людей.