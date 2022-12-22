Взрывная вечеринка: Рогозин заявил о смерти своего помощника в результате прилета по ресторану

В Донецке 21 декабря случился прилет по ресторану "Шеш-Беш". Эксглава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который праздновал там день рождения, заявил, что во время обстрела погиб его "боевой товарищ и помощник" Михаил Бридасов.

Об этом Рогозин рассказал на своей странице в одной из соцсетей, сообщает 24 канал. Он утверждает, что никакого банкета не планировали.

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В результате обстрела "боевой товарищ" Рогозина стал "грузом 200"

Рогозин рассказал, что утром 21 декабря участвовал в подготовке оккупантов снайперской группы "Барс-11". После этого вместе с командиром захватчиков и его военным советником он отправился в гостиницу на окраине Донецка. Там приспешник Кремля живет последние 2 месяца.

"В этой гостинице всегда было много народа, несмотря на войну, люди отмечали свои праздники. Вход в гостиницу был с торца здания, это позволяло нашей группе приезжать и ехать, не привлекая внимания постояльцев и посетителей", – добавил Рогозин.

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По его словам, вернувшись в гостиницу, все переоделись. После этого экс-глава Роскосмоса спустился вниз, чтобы встретить оккупационного премьера квазиреспублики на Донбассе и так называемого председателя Горловки.

Мужики хотели меня поздравить с днем рождения. Конечно, никаких банкетов не было запланировано, поскольку это всегда повышенный риск. Приблизительно через 10 минут после прибытия премьера ДНР произошел первый взрыв. Затем еще несколько прилетов. Били точно и целенаправленно,

– жалуется приспешник Путина.

В результате обстрела погиб "боевой товарищ и помощник" Рогозина Михаил Бридасов. До недавнего времени он был вражеским офицером спецназовцев.

"Остальные ребята из нашей группы также получили ранения различной тяжести. Трое из них в тяжелом состоянии. Молюсь за их выздоровление. У меня осколок пробил правое предплечье и вонзился в шейный позвонок. Врачи думают, стоит ли и как оперировать. Как поправлюсь, вернусь на фронт. Отомщу за ребят", – подытожил экс-глава Роскосмоса.



Рогозин рассказал о смерти своего помощника / Фото Дмитрия Рогозина

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Другая версия обстрела

Представитель депутата Госдумы Алексея Журавлева, находившийся вместе с Рогозиным в донецком ресторане "Шеш-Беш" во время обстрела, рассказал свою версию событий.

По его словам, взрывы прогремели через 10 минут после того, как туда приехали оккупационные власти. Гостей ожидал фуршет в честь дня рождения Рогозина. Оккупанты убеждены, что это была диверсия.

В свою очередь, главарь донецких боевиков Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела погибли два человека, а еще шестеро получили ранения.