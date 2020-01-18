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      "Прилет ангелов": Дыхне призвал особым образом встретить тела погибших в катастрофе МАУ

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      Авиакатастрофа МАУ над Тегераном / Getty images

      Тела погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ в Иране 19 января вернут в Украину. Почтить их память можно будет в терминале B аэропорта "Борисполь". Проститься с погибшими украинцами президент МАУ предлагает вместе, всей страной.

      Об этом Евгений Дыхне написал на своей фейсбук-странице. По его словам, погибшие в страшной катастрофе украинцы заслуживают на особое приветствие.

      К теме: Тела погибших в Иране украинцев доставят в Украину: названа дата

      "Наши друзья, коллеги, соотечественники, ангелы рейса PS 752 возвращаются домой. Родная земля, близкие и семьи, видимо, еще никогда не ждали их с таким замиранием сердец. Это особый день не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и для всех многочисленных сограждан. Наши ангелы заслуживают особого приветствия дома", – подчеркнул он.

      Дыхне предлагает всем украинцам, которые будут находиться в то время в дороге, в 11:00 нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной.

      Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей почетной страже на "прилете" экипажа PS 752. Сделайте репост и посигнальте. Они должны знать, как горячо мы ждали их дома,
      – добавил Дыхне.


      Погибшие в авиакатастрофе в Иране украинцы/ инфографика 24 канала

      Коротко о катастрофе МАУ в Иране:

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января.
      • Сначала в Иране заявляли о том, что причиной авиакатастрофы стали технические проблемы – вспыхнули оба двигателя самолета.
      • Однако, после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательств, власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.
      • Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
      • Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.
      • Украина потребует полной компенсации.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Иран МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране Жертвы
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