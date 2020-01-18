"Прилет ангелов": Дыхне призвал особым образом встретить тела погибших в катастрофе МАУ

Тела погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ в Иране 19 января вернут в Украину. Почтить их память можно будет в терминале B аэропорта "Борисполь". Проститься с погибшими украинцами президент МАУ предлагает вместе, всей страной.

Об этом Евгений Дыхне написал на своей фейсбук-странице. По его словам, погибшие в страшной катастрофе украинцы заслуживают на особое приветствие.

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"Наши друзья, коллеги, соотечественники, ангелы рейса PS 752 возвращаются домой. Родная земля, близкие и семьи, видимо, еще никогда не ждали их с таким замиранием сердец. Это особый день не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и для всех многочисленных сограждан. Наши ангелы заслуживают особого приветствия дома", – подчеркнул он.

Дыхне предлагает всем украинцам, которые будут находиться в то время в дороге, в 11:00 нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной.

Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей почетной страже на "прилете" экипажа PS 752. Сделайте репост и посигнальте. Они должны знать, как горячо мы ждали их дома,

– добавил Дыхне.