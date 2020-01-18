"Приліт ангелів": Дихне закликав в особливий спосіб зустріти тіла загиблих в катастрофі МАУ
Тіла загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака МАУ в Ірані 19 січня повернуть в Україну. Вшанувати їх пам’ять можна буде в терміналі B аеропорту "Бориспіль". Попрощатися із загиблими українцями президент МАУ пропонує разом, усією країною.
Про це Євгеній Дихне написав на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, загиблі у страшній катастрофі українці заслуговують на особливе вітання.
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"Наші друзі, колеги, співвітчизники, янголи рейсу PS 752 повертаються додому. Рідна земля, близькі та сім'ї, мабуть, ще ніколи не чекали на них із таким завмиранням сердець. Це особливий день не тільки для колективу МАУ, рідних загиблих, а й для всіх численних співгромадян. Наші янголи заслуговують на особливе вітання вдома", – наголосив він.
Дихне пропонує усім українцям, що перебуватимуть у той час у дорозі, об 11:00 натиснути автомобільний сигнал у знак солідарності з усією країною.
Будь ласка, долучайтеся до нашої почесної "варти" на "прильоті" екіпажу PS 752. Зробіть репост та посигнальте. Вони мають знати, як палко ми чекали на них вдома,
– додав Дихне.
Коротко про катастрофу МАУ в Ірані:
- Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
- Спочатку в Ірані заявляли про те, що причиною авіатрощі стали технічні проблеми – спалахнули обидва двигуни літака.
- Проте, після численних заяв світових лідерів та неспростовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
- Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).
- Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.
- Україна вимагатиме повної компенсації.