Прилетели "поздравления" с Новым годом: в Токмаке раздались громкие взрывы
Источник:Иван Федоров
Вечером во временно оккупированном Токмаке раздались мощные взрывы. На месте попадания началась детонация.
О взрывах в Токмаке сообщают местные жители. Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил эту информацию в своем телеграм-канале.
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Что известно о взрывах в Токмаке
Федоров сообщает, что жители Токмака слышали 3 мощных взрыва. Партизаны в телеграм-каналах сообщают, что по прилету началась детонация.
Оккупанты Токмака продолжают принимать громкие "поздравления" с Новым годом. Жители пока оккупированного прифронтового города сообщают о трех взрывах,
– написал Федоров.
Подробностей о прилетах пока нет.
Предыдущий "хлопок" в Токмаке
- Перед этим мощные взрывы в Токмаке раздавались на Сочельник. Да, 24 декабря на севере города тоже прогремели 3 мощных взрыва. Иван Федоров намекнул на то, что было попадание.
- Также мониторинговые каналы сообщали, что 2 "вкуса" прилетели оккупантам в Токмаке вечером 31 декабря.
- 1 января "марафон хлопка" в Токмаке продолжился – в городе слышали два мощных взрыва.
Ранее сообщалось, что российские военные массово сдаются в плен в Запорожском направлении.
Оккупанты объясняют, что причина этого – бесчеловечное отношение российского командования и большие потери в подразделениях. Также им надоедает, что на штурмы также массово отправляют неподготовленных мобилизованных.