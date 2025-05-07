В Армия+ добавили 5 новых рапортов: справки, выписки и возвращение из отпуска

В приложении Армия+ появились пять новых рапортов. Среди них справка об участии в боевых действиях, выписки из документов и рапорт на возвращение после отпуска или лечения.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Министерство обороны Украины. В приложении Армия+ теперь доступны пять новых рапортов, в частности на получение справки об участии в боевых действиях, выписок из приказов и послужного списка, а также на возвращение после отпуска, командировки или лечения.

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Армия+ расширил возможности

Все они имеют четкий алгоритм подачи, подсказки и инфосправки – подать рапорт можно за несколько минут в новой версии приложения.

В новые рапорты входят:

получение справки об участии в боевых действиях;

выписка из приказа;

выписка из послужного списка;

отпуск по уходу за ребенком до 3 лет;

возвращение из отпуска, командировки или лечения.

Нас просили не один раз, чтобы появилась возможность подать его за несколько минут – и мы откликаемся на этот запрос. Также добавили рапорты на справки и выписки, благодаря которым можно получить социальные гарантии вроде бесплатного проезда в транспорте или скидку на оплату коммунальных услуг,

– пояснила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

К слову, функция рапортов появилась в Армия+ в августе 2024 года. Сейчас в приложении уже 31 тип рапорта. С тех пор подано более 430 тысяч документов, самые популярные – на оздоровление, ежегодный отпуск и смену места службы.