Поддержка для ветеранов и не только: что известно о мобильном приложении "База"

С началом полномасштабного вторжения в Украине растет и продолжит расти количество ветеранов и ветеранок. Для того, чтобы помочь тем, кто уже вернулся с фронта, организация "Свободный выбор" создала новое приложение.

В то же время воспользоваться приложением для психологической поддержки может любой желающий. Подробнее о работе и функциях приложения 24 Каналу рассказала Алина Вяткина – экс-парамедик, проектный менеджер организации "Свободный выбор".

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Приложение для психологической поддержки

Сейчас в Украине очень мало мобильных приложений для поддержки ветеранов. Организация "Свободный выбор" создала такое нужное приложение для психологической самопомощи "База".

Такое приложение хотели сделать еще в 2019 году, и наконец в прошлом году, при поддержке программы реинтеграции ветеранов, мы смогли его выпустить. Это мобильное приложение, которое призвано поддержать при таких обстоятельствах, когда невозможно или не хочется обращаться к специалисту по психическому здоровью,

– отметила Алина Вяткина.

В приложении можно найти несколько разделов:

"Почитать" – в нем содержится информация о том, с какими состояниями можно столкнуться, когда возвращаешься с войны или со службы;

"Инструменты" – в нем есть упражнения и техники, которые можно выполнять самостоятельно для того, чтобы справиться с тем или иным состоянием;

"Контакты" – в этом разделе можно найти телефоны кризисных линий, сайты психологической поддержки, а также добавить собственные доверенные контакты.

"Для того, чтобы разработать это приложение, мы провели опрос среди самих ветеранов и ветеранок. Мы пытались сделать приложение максимально полезным, которое можно использовать всегда и везде. Это буквально мобильная поддержка, которая с тобой в кармане", – объяснила проектный менеджер.

В приложении также собраны полезные контакты организаций для юридической поддержки, а также услуги помощи по поиску работы по всей Украине. Также в "Базе" есть возможность задать анонимный вопрос психологу.

Важные функции

Многие уже пользуются приложением "База" и имеют собственные любимые функции.

Часто радуются нашей кнопкой "стоп", которую можно нажать на главном экране, и она проведет вам короткие стабилизационные техники и вернет в состояние "здесь и сейчас". Мы слышали много хороших отзывов именно об этой кнопке. Также людям нравится трекер настроения. Им пользуются те ветераны и ветеранки, которые хотят отслеживать свое состояние и что на него влияет,

– отметила Вяткина.

Полезен трекер настроения также для тех, кто уже занимается с психотерапевтом. Ведь вне сеансов таким образом удобно отслеживать, как меняется состояние в течение определенного промежутка времени.

Не только для ветеранов

Заметим, что во время полномасштабного вторжения приложение стало актуальным для более широкого круга населения. Скачать приложение может любой желающий в App Store или Google Play.

Пользоваться приложением могут и в тыловых городах, и в тех, которые ближе к линии фронта. Мы получаем много отзывов, что и там он бывает полезным. Основная идея была в том, чтобы и сами упражнения, и вид приложения, и общение было подстроено под ветеранов и ветеранок, потому что это сообщество у которого действительно есть свой язык, свои особенности и определенные последствия от участия в боевых действиях,

– отметила Вяткина.

В то же время бесплатно пользоваться приложением для психологической поддержки может абсолютно каждый, если чувствует в этом потребность.

"Для меня, как для ветеранки, база как раз символизирует такое место, где можно было бы отдохнуть между ротациями, выдохнуть, стабилизироваться. Именно такие функции мы пытались заложить в приложение, чтобы это было поддержкой, которая всегда с тобой", – добавила экс-парамедик.

Обновление приложения Резерв+