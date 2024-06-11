Не только QR-код: в Минобороны рассказали, что еще полезного будет в приложении Резерв+

С 18 июня в Резерв+ появится QR-код, который будет аналогом бумажного военного билета. Однако обновление приложения принесет за собой и изменения для действующих военнослужащих.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Он также отметил, что по состоянию на сейчас 1 миллион 480 тысяч граждан обновили свои данные в Резерв+.

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Новые функции в Резерв+

Появление в Резерв+ QR-кода позволит украинцам использовать электронный военный билет, вместо бумажного. В то же время это не единственное изменение в приложении после 18 июня.

Дмитрий Лазуткин отметил, что в тот же день в Резерв+ появится и еще одна дополнительно опция для зарегистрированных военных. Они смогут обновить свои данные и убрать надоедливую ошибку.

Если у них написано "в розыске", то они смогут в один клик решить этот вопрос и сообщить, что они являются военнослужащими. И таким образом данные в "Обереге" обновятся,

– указал представитель.

Также Лазуткин указал, что после появления в приложении QR-кода, с ним можно будет пересекать границу – никаких проблем возникать не должно.

Приложение Резерв+: последние новости