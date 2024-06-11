Не только QR-код: в Минобороны рассказали, что еще полезного будет в приложении Резерв+
С 18 июня в Резерв+ появится QR-код, который будет аналогом бумажного военного билета. Однако обновление приложения принесет за собой и изменения для действующих военнослужащих.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Он также отметил, что по состоянию на сейчас 1 миллион 480 тысяч граждан обновили свои данные в Резерв+.
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Новые функции в Резерв+
Появление в Резерв+ QR-кода позволит украинцам использовать электронный военный билет, вместо бумажного. В то же время это не единственное изменение в приложении после 18 июня.
Дмитрий Лазуткин отметил, что в тот же день в Резерв+ появится и еще одна дополнительно опция для зарегистрированных военных. Они смогут обновить свои данные и убрать надоедливую ошибку.
Если у них написано "в розыске", то они смогут в один клик решить этот вопрос и сообщить, что они являются военнослужащими. И таким образом данные в "Обереге" обновятся,
– указал представитель.
Также Лазуткин указал, что после появления в приложении QR-кода, с ним можно будет пересекать границу – никаких проблем возникать не должно.
Приложение Резерв+: последние новости
- Ранее в Минобороны рассказывали, что с 18 июня кроме QR-кода, в приложении будет отображаться, имеет ли военнообязанный бронь или отсрочку от службы. Электронный военный документ будет признаваться всеми органами власти, в том числе – Государственной пограничной службой.
- Минобороны также планирует ввели возможность получить электронное направление на ВВК в приложении Резерв+ тем, кто имеет статус "ограниченно годный". В Минобороны ожидают, что это поможет разгрузить военкоматы и не создавать очередей для того, чтобы просто получить направление.
- В то же время член комитета ВР Федор Вениславский отметил, что в приложении Резерв+ не будет электронных повесток – такой вариант отвергли еще на стадии работы над законопроектом. Кроме этого, направлять на ВВК также не будут. То есть в приложении можно будет самостоятельно получить направление, если в этом будет необходимость – без требований.