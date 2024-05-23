Проверяют ли приложение Резерв+ на границе

В Украине заработало мобильное приложение Резерв+ для обновления военно-учетных данных. Будут ли принимать во внимание данные в приложении во время проверки на границе рассказали в ГПСУ.

В частности, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона объяснил, понадобится ли приложение при пересечении границы, информирует 24 Канал.

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По его словам, при выезде за границу пограничники ориентируются на данные военного билета, но не будут принимать во внимание данные из приложения Резерв+. Правда, приложение может понадобиться в случае проверки подлинности военно-учетного документа.

Резерв+ исключительно для обновления своих данных и исключительно для граждан, потому что на границе сотрудники ГПСУ не принимают во внимание это приложение,

– сказал Андрей Демченко.

Представитель отметил, что пограничники проверяют исключительно бумажный военно-учетный документ с соответствующими отметками. Это касается тех лиц, у кого ГПСУ дополнительно начала проверять наличие этого документа.

Демченко также отметил, что с марта между Госпогранслужбой и Министерством обороны налажено информационное взаимодействие между базами данных.

"При необходимости пограничники могут использовать базу данных "Оберег", как дополнительный инструмент, чтобы проверить, не использует ли человек поддельный документ", – пояснил Демченко.

Главное о приложении Резерв+