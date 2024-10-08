В Минобороны рассказали, сколько военных зарегистрировались в приложении Армия+

По состоянию на 8 октября в приложении Армия+ зарегистрировались триста тысяч военных. В этом приложении военнослужащие в частности могут подавать электронные рапорты.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Отмечается, что за почти два месяца работы более тысячи военных формирований начали использовать приложение и организовывать работу с электронными рапортами.

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Какие функции доступны в приложении Армия+

По словам Минобороны, лидером внедрения сервиса стали Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.

Зарегистрированные в Армия+ военнослужащие могут:

подавать и согласовывать 11 видов электронных рапортов,

генерировать уникальный Армия ID,

проходить опросы.

Сейчас эти функции доступны для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта Украины. В министерстве добавили, что в будущем приложение смогут использовать все подразделения Сил обороны.

В сентябре в Армия+ ежедневно авторизовывались около 5 000 военных и подавалось до 200 электронных рапортов. Это приложение создали военные для самих же военных. И поэтому лучшая для нас обратная связь – это когда приложение начинают все активнее использовать наши защитники и защитницы. И это часть цифровой трансформации нашего войска,

– рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В конце сентября в приложении Армия+ военные, у которых возникали трудности с авторизацией, получили возможность обновить данные о службе. В следующей версии приложения также появится функционал обучения по военному делу, а также расширится перечень электронных рапортов.