Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Зазначається, що за майже два місяці роботи понад тисяча військових формувань розпочали використовувати застосунок та організовувати роботу з електронними рапортами.
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Які функції доступні у застосунку Армія+
За словами Міноборони, лідером впровадження сервісу стали Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.
Зареєстровані в Армія+ військовослужбовці можуть:
- подавати та погоджувати 11 видів електронних рапортів,
- генерувати унікальний Армія ID,
- проходити опитування.
Наразі ці функції доступні для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту України. В міністерстві додали, що в майбутньому застосунок зможуть використовувати всі підрозділи Сил оборони.
У вересні в Армія+ щодня авторизовувались близько 5 000 військових та подавалось до 200 електронних рапортів. Цей застосунок створили військові для самих же військових. І тому найкращий для нас зворотний зв'язок – це коли застосунок починають все активніше використовувати наші захисники і захисниці. І це частина цифрової трансформації нашого війська,
– розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Наприкінці вересня в застосунку Армія+ військові, у яких виникали труднощі з авторизацією, отримали можливість оновити дані про службу. У наступній версії застосунку також з'явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік електронних рапортів.