В Резерв+ появится возможность оплатить штраф за нарушение правил воинского учета: что известно

В приложении Резерв+ планируют создать функционал уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Однако сначала депутаты должны принять соответствующий законопроект.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает 24 Канал. По ее словам, сейчас уже есть техническое понимание этого вопроса.

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Когда уплата штрафов в Резерв+ станет доступной

По закону, военнообязанные, нарушившие воинский учет, могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 000 гривен. Однако сейчас такой штраф невозможно оплатить в электронном формате.

Мы хотим сделать в Резерв+ функционал уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию,

– заявила Екатерина Черногоренко.

Заместитель министра отметила, что техническая возможность для реализации уплаты штрафов в Резерв+ есть. Также был разработан законопроект, по которому человек, который добровольно эмитирует квитанцию, получает 50% скидки на штраф – по аналогии с нарушением правил дорожного движения.

По словам Черногоренко, если депутаты примут соответствующий законопроект до конца года, то в начале следующего года в Резерв+ уже будет такая функция.