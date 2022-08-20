Они набрали мышц, – Ступак прокомментировал заявления европейцев о применении 5 статьи НАТО

Глава спецкомитета по обороне палаты общин Британии Тобиас Эллвуд сообщил, если из-за россии произойдет утечка радиации на Запорожской АЭС, тогда НАТО должна задействовать 5 статью из своего устава.

В эфире 24 канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что это заявление больше предостережение против преступных действий России на территории Запорожской АЭС.

Важно Работников ЗАЭС, снимавшихся в пропагандистских роликах, уволят за коллаборационизм

По его словам, важно, что вообще такие заявления начали звучать от европейских вождей. Это значит, что они набрали мышцы и начинают разговаривать не только в формате "давайте дружить". Теперь работает элемент силы.

Европейцы увидели силу своего вооружения. Они действительно долго считали, что русское оружие и солдаты – сильные. Однако Украина за полгода показала, нет той силы,

– объяснил Иван Ступак.

Он добавил, что европейцы увидели, как маленькая Украина, используя оружие партнеров, бьет россиян.

Кроме того, Иван Ступак напомнил, что медведев говорил о переходе за "красные линии" и "судном дне". Украинцы уже раз переступили, два переступили, три… Однако россияне только кричат, что им "пора валить из Крыма".

Смотрите видео с Иваном Ступаком на ютубе 24 канала

Последние новости о ситуации на ЗАЭС