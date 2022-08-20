В ефірі 24 каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що ця заява більше пересторога проти злочинних дій росії на території Запорізької АЕС.

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За його словами, важливо, що взагалі такі заяви почали звучати від європейських керманичів. Це означає, що вони набрали мʼязів й починають розмовляти не тільки у форматі "давайте дружити". Тепер працює елемент сили.

Європейці побачили силу свого озброєння. Вони дійсно тривалий час вважали, що російська зброя та солдати – сильні. Проте Україна за пів року показала, немає тієї сили,

– пояснив Іван Ступак.

Він додав, що європейці побачили, як маленька Україна, використовуючи зброю партнерів, бʼє росіян.

Крім того, Іван Ступак пригадав, що медведєв казав про перехід за "червоні лінії" та "судний день". Українці вже раз переступили, два переступили, три… Проте росіяни тільки кричать, що їм "пора валити з Криму".

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