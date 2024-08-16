Это меняет стандарты НАТО: авиаэксперт объяснил, как украинские БпЛА повлияли на ход войны

Силы обороны успешно применяют БпЛА для ведения боевых действий и уничтожения многочисленной техники противника. Также не является исключением, что беспилотники используют и на территории Курской области.

Авиационный эксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что дроны можно считать теми же ракетами противовоздушной обороны. Это высокотехнологичное оружие, которое можно задействовать в автоматическом режиме.

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Дроны атакуют российскую технику

Анатолий Храпчинский отметил, что Силы обороны используют БпЛА, чтобы также и вручную сбивать вертолеты.

Важно отметить, что поток воздуха, который происходит вокруг вертолета усложняет задачу нашим пилотом. Надо очень правильно рассчитать каждое действие, чтобы задача по уничтожению цели была успешно выполнена,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Он отметил, что в будущем наработки ручного управления БпЛА будут внесены в программное обеспечение, чтобы уже в автоматическом режиме захватывать любые цели и уничтожать их.

Украина сделала большой шаг в технологичность. Сейчас даже страны НАТО будут менять свои стандарты беспилотных систем, ведь мы открыли совсем другие типы БпЛА, которые можно применять более эффективно,

– сказал Храпчинский.