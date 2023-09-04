Глава Минобороны отметил, что территория нашего государства достаточно велика. Поэтому нет такого оружия, которое смогло бы полностью уничтожить Украину.

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Резников высказался о возможном применении ядерного оружия

Резников подчеркнул, что пока неизвестно, в каком именно состоянии находится российское ядерное оружие, ведь последнее испытание они проводили аж в 1998 году на полигоне в Казахстане. Он также подчеркнул, что ни одна ядерная бомба не справится сопротивление украинцев.

Не существует ядерного оружия, которое уничтожит столь великую страну. У нас большая территория,

– подчеркнул министр.

Резников также отметил, что те преступления, которые оккупанты совершили на Востоке и Юге Украины, где преимущественно жило русскоязычное население, а именно Харьковская область, а также города Волноваха, Мариуполь заставили тех людей ненавидеть россиян, воевать и сопротивляться. Глава Минобороны отметил, что оккупантам военные преступления "никто не простит и не подарит".

"Уже поколения растут, для которых россиянин – это враг. Они на десятилетия прокляты для всего мира, а прокляты не могут выиграть, это нереально", – рассказал он.

Резников также отметил, что в самой стране-агрессорке начались интересные внутренние процессы. По его словам, вся эта история с вагнеровцами и Пригожиным – это проявление накопленного внутреннего раскола.

В заключение Резников подчеркнул, что в России началась настоящая "смута". Он также спрогнозировал, что весь мир еще увидит "раскол Российской империи на разные куски по национальному признаку", а вместе с этим возникнет и "парад суверенитетов".

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