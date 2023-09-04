Очільник Міноборони зауважив, що територія нашої держави є доволі великою. Тому немає такої зброї, яка б змогла повністю знищити Україну.

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Резніков висловився щодо можливого застосування ядерної зброї

Резніков наголосив, що наразі достеменно невідомо, у якому саме стані перебуває російська ядерна зброя, адже останнє випробування вони робили аж у 1998 році на полігоні у Казахстані. Він також підкреслив, що жодна ядерна бомба не здолає спротив українців.

Не існує ядерної зброї, яка знищить таку велику країну. В нас велика територія,

– підкреслив міністр.

Резніков також зауважив, що ті злочини, які окупанти зробили на Сході й Півдні України, де переважно жило російськомовне населення, а саме Харківська область, а також міста Волноваха, Маріуполь змусили тих людей ненавидіти росіян, воювати та чинити опір. Очільник Міноборони зауважив, що окупантам воєнні злочини "ніхто не простить і не подарує".

"Вже покоління ростуть, для яких росіянин – це ворог. Вони на десятиліття прокляті для всього світу, а прокляті не можуть виграти, це нереально", – розповів він.

Резніков також наголосив, що у самій країні-агресорці почалися цікаві внутрішні процеси. За його словами, вся ця історія з вагнерівцями й Пригожиним – це все прояв накопиченого внутрішнього розколу.

Наостанок Резніков підкреслив, що в Росії почалася справжня "смута". Він також спрогнозував, що весь світ ще побачить "розкол Російської імперії на різні шматки за національною ознакою", а разом із цим виникне і "парад суверенітетів".

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