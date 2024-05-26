Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что это важная информация, о которой американцы говорили еще полтора года назад. Правда, тогдашнее заявление вроде бы касалось того, что ответ будет конвенционным оружием, но не только по Украине, но и по России, а в интервью Радослав Сикорский говорил исключительно об украинской территории.

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Перемолотые в пыль

Владимир Огрызко отметил, что то, что Соединенные Штаты Америки заявили об уничтожении в течение короткого времени всех российских позиций, расположенных на украинской территории, является важной ссылкой Сикорского.

Это означает, что российские войска в такой ситуации будут перемолоты в пыль и от них ничего не останется – ни от живой силы, ни от техники, ни от всех тех объектов, которые они настроили на оккупированной территории,

– сказал экс-министр иностранных дел Украины.

По его мнению, даже такого ограниченного ответа Радослава Сикорского достаточно для того, чтобы Владимир Путин понял: никакого применения ядерного оружия в Украине не будет, потому что уничтожение его войск на территории Украины будет означать, что он проиграл.

Страх парализует способность мыслить

Но если идти дальше и понимать, что это только первый шаг, а дальше будут конвенционные удары по российской территории, то дальше продолжать нет смысла.

Эти все путинские заявления о том, что они имеют ядерное оружие и готовы его применить, эти все совместные учения с Беларусью – цепочки одного и того же процесса "Как мы запугаем Запад, чтобы он не думал помогать Украине". Никакой сенсации в этом нет, думаю, что мы должны на это смотреть спокойно,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Угрозы и запугивания со стороны России работают по-разному: так, с одной стороны, чем больше они кричат, тем больше угроз и заявлений долетает до ушей именно той группы, которая боится. А она немалая, ведь охватывает руководителей и в Вашингтоне, и в Берлине. Боятся и в Америке, что неадекватный Путин или его окружение все же могут использовать ядерное оружие.

Из-за этого страха Украина не имеет необходимого вооружения, чтобы накрыть места скопления врага на территории России или их военные аэродромы, то есть все то, что используется для нападений на Украину. Страх парализует их способность мыслить.

С другой стороны, угрозы формируют решительные ответы, ведь есть адекватные политики, которые прекрасно понимают, что это ядерный шантаж и не более.

Например, Эммануэль Макрон спокойно говорит, что у него есть ядерное оружие. Это четкий сигнал всем взбешенным: "Не сильно разгоняйтесь. У меня одного есть столько, чтобы вас уничтожить", уже не говоря о коллективном арсенале НАТО. Поэтому это охлаждает даже самые горячие головы,

– подытожил Владимир Огрызко.

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