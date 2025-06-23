Путин второй раз за год объявил о "серийном производстве" ракеты "Орешник"

Владимир Путин второй раз за год заявил о запуске серийного производства ракеты "Орешник". Ее Кремль использует как элемент ядерного шантажа и информационного давления.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявления российского диктатора. Владимир Путин отметил о начале серийного производства ракетного комплекса средней дальности "Орешник".

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Путин снова пугает Украину старыми угрозами

Впрочем, это уже второе такое заявление за последние восемь месяцев – о запуске "серии" он говорил еще в ноябре 2024 года.

На этот раз Путин озвучил очередную версию запуска "Арешника" во время встречи с выпускниками российских военных вузов, назвав ракету "новейшей" и такой, что "хорошо себя показала в боевых условиях".

Что известно о "Орешнике"

Впервые о применении "Орешника" стало известно 21 ноября 2024 года – именно тогда Россия впервые использовала его во время удара по Днепру. После этого кремлевские пропагандисты начали активно раскручивать ракету как "новую угрозу" для Украины.

Вероятно, речь идет о модифицированной версии ракеты РС-26 "Рубеж", способную нести ядерную боеголовку. По словам самого Путина, скорость ракеты может достигать 10 махов, а дальность полета - до 5500 километров. Однако большинство технических характеристик остаются засекреченными или преувеличенными.

Напомним, заявления Путина о новом ракетном оружии часто является частью информационно-пропагандистских кампаний, призванных запугивать Запад.