Путин второй раз за год объявил о "серийном производстве" ракеты "Орешник"
- Владимир Путин второй раз за год объявил о запуске серийного производства ракеты "Орешник", используя ее для ядерного шантажа и информационного давления.
- "Орешник" вероятно является модификацией ракеты РС-26 "Рубеж", способной нести ядерную боеголовку, но большинство ее технических характеристик остаются засекреченными.
Владимир Путин второй раз за год заявил о запуске серийного производства ракеты "Орешник". Ее Кремль использует как элемент ядерного шантажа и информационного давления.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявления российского диктатора. Владимир Путин отметил о начале серийного производства ракетного комплекса средней дальности "Орешник".
Читайте также У Лукашенко заявили, что "Орешник" может появиться в Беларуси до конца года
Путин снова пугает Украину старыми угрозами
Впрочем, это уже второе такое заявление за последние восемь месяцев – о запуске "серии" он говорил еще в ноябре 2024 года.
На этот раз Путин озвучил очередную версию запуска "Арешника" во время встречи с выпускниками российских военных вузов, назвав ракету "новейшей" и такой, что "хорошо себя показала в боевых условиях".
Что известно о "Орешнике"
Впервые о применении "Орешника" стало известно 21 ноября 2024 года – именно тогда Россия впервые использовала его во время удара по Днепру. После этого кремлевские пропагандисты начали активно раскручивать ракету как "новую угрозу" для Украины.
Вероятно, речь идет о модифицированной версии ракеты РС-26 "Рубеж", способную нести ядерную боеголовку. По словам самого Путина, скорость ракеты может достигать 10 махов, а дальность полета - до 5500 километров. Однако большинство технических характеристик остаются засекреченными или преувеличенными.
Напомним, заявления Путина о новом ракетном оружии часто является частью информационно-пропагандистских кампаний, призванных запугивать Запад.