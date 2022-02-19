Применит ли Путин ядерное оружие: что на этот счет думает Байден

Президент США выступил вечером 18 февраля на срочном брифинге. Практически полностью он был посвящен Украине.

А особенно – угрозе нового полномасштабного вторжения России. Джо Байден, как отметил 24 канал, убежден, что решение по этому поводу в Кремле уже приняли. Однако открытым остается и путь дипломатии – пока самой атаки не произошло.

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Может ли Путин применить ядерное оружие

Заметим, в этом же выступлении Джо Байден высказался по поводу вероятности использования президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия. Журналисты спросили у главы Белого дома: "Какова ваша реакция на эти стратегические ядерные учения, которые объявила Россия?"

Напомним, в этот же день в Москве анонсировали запуск уже 19 февраля баллистических и крылатых ракет. Также добавили, что за процессом будет наблюдать лично Владимир Путин.

Я не думаю, что он (Путин, – 24 канал) даже отдаленно рассматривает возможность использования ядерного оружия. Я считаю, он сосредоточен на том, чтобы убедить мир в том, что он может изменить динамику в Европе. Но на самом деле он не может,

– ответил Джо Байден.

недавно и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что готов разместить на территории своей страны

Советуем обратить внимание и на то, что в выступлении 18 февраля Джо Байден:

Прокомментировал фейки России по поводу "обстрелов" ВСУ на Донбассе.

И заявил, что "Россия нападет на Киев", и у США есть основания так заявлять.

Актуальное видео: "Россия нападет на Украину", – Байден