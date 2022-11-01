Будет означать катастрофу, – Джонсон предположил, решится ли Путин применить ядерку

Борис Джонсон высказал свои предположения о том, решится ли Путин применить ядерное оружие в Украине. Такими угрозами российский диктатор разбрасывался неоднократно.

Бывший премьер-министр Великобритании не считает, что Россия использует тактическое ядерное оружие на войне в Украине.

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Ядерка будет означать катастрофу для Путина

По словам Джонсона, если бы Путин решился на такой шаг, это означало бы, что он сумасшедший. Использование ядерного оружия будет свидетельствовать о том, что диктатор заявит о выходе России из клуба цивилизованных наций.

Джонсон добавил, что это будет полная катастрофа для России, которую введут в экономическую заморозку. Более того, Путин потеряет много молчаливого согласия с его действиями, которое у него было.

Последние угрозы России в отношении ядерного оружия

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что победа Украины в войне приведет к развалу России. Поэтому страна-агрессор может пойти на крайние меры – применить ядерное оружие.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил Медведеву, что угроза и применение ядерного оружия Россией – это акт суицида. Тогда страна окончательно превратится во врага номер один для всего мира.

Несмотря на то, что заявления самого Путина по поводу ядерки в октябре немного поутихли, Россия проводит ядерные учения "Гром-2022".

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