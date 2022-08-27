Если у путина начнется истерика, – эксперт предположил, применит ли диктатор ядерное оружие

россия пытается шантажировать мир ядерным оружием. Остается возможность того, что путин может применить тактические ядерные боеприпасы в Украине.

Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. По его словам, российский диктатор все еще допускает вариант использования тактического ядерного оружия.

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При каких условиях путин может применить ядерное оружие

Руководитель кремля может решиться на такой шаг из-за отчаяния.

Это (использование ядерного оружия – 24 канал) возможно в ситуации, когда путин потеряют остатки рациональности, то есть в ситуации полной истерики. Такая истерика может возникнуть не из-за ситуации на фронте, а из-за угрозы быстрой потери власти и казни на Красной площади.

– отметил Ижак.

Он добавил, что когда российский диктатор почувствует угрозу своей жизни, то не исключено, что может отдать приказ о применении ядерного оружия.

Выполнят ли подчиненные приказ путина

Впрочем, это еще не означает, что намерения путина будут воплощены в реальность.

Шансов, что этот приказ может быть исполнен, все меньше и меньше. Ведь люди, которые должны его выполнять, понимают, что путин не может им гарантировать безопасность,

– сказал эксперт Национального института стратегических исследований.

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