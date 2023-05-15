Что будет, если Путин применит ядерный сбой: предположение Зеленского

Владимир Зеленский сомневается, что Путин отважится применить ядерное оружие. Однако он заметил – никто до конца не знает, что у диктатора на уме.

В интервью итальянским СМИ 14 мая Владимир Зеленский заявил, что вряд ли Путин отважится применить ядерное оружие. Однако, если так и случится, на следующий день диктатора уже не будет. Об этом пишет 24 Канал.

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Если Путин применит ядерное оружие, он будет существовать недолго

Зеленский считает, что если Путин сидит за длинным столом и боится что-нибудь подхватить от людей, которые приходят от него на встречу, то ему хочется жить. Поэтому вряд ли российский диктатор применит ядерное оружие.

Однако если Путин таки нажмет "красную кнопку", то на следующий день его уже не будет.

То, что мне понятно, если Путин решит применить ядерное оружие, я считаю, что на следующий день его не будет,

– сказал Зеленский.

Он заметил – мы до конца все не понимаем, что у диктатора в голове, но нельзя этого бояться, потому что то, что Путин и его люди сделали из Украины, уж очень страшно. Российский президент утратил связь с реальностью, однако очевидно, что он хочет жить.

Если Путин применит ядерное оружие, мир сразу отреагирует

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Путин в любой момент может нажать на красную кнопку. Однако если россияне таки применят ядерное оружие, "реакция всего мира будет совсем другой". Он подчеркнул, что это будет правильный и мгновенный ответ.