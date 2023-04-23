Генштаб России все прекрасно понимает, – генерал Ходжес о возможном использовании Россией ядерки

Бывший военный США Бен Ходжес оценил риски нажатия Путиным на красную кнопку. По его словам, в Кремле осознают риски и вред, который может нанести "опасный атом".

Бен Ходжес – генерал-лейтенант США в отставке и бывший командующий армией США в Европе. Он заявил, что очень маловероятно, что кремлевский карлик примет решение о запуске ядерных ракет по Украине.

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"Они ее не применят"

Собственно, Ходжес согласился, что Путин прибегает к ядерному шантажу и риторике, чтобы в первую очередь запугать партнеров Украины. Вместе с тем это имеет минимальное влияние, по его словам, на украинцев.

В частности, бывший военный отметил, что сопротивление Украины не остановит применение Россией ядерки. И это, по-видимому, прекрасно осознает руководство враждебного государства.

И тогда российский Генштаб должен задуматься: "А что дальше? Мы использовали ядерное оружие, а Украина все так же держит оборону". И, конечно же, последствия такого применения – решения, которые примут США и другие против России – будут очень значительными. Именно поэтому я не считаю, что Россия прибегнет к применению ядерного оружия.

– сказал Ходжес.

Кроме того, он констатировал, что оккупанты осознают, что нуклеарное оружие "эффективно, когда ты его не используешь, а только когда ты о нем говоришь; одновременно только ты его используешь – сразу проигрываешь".

Нереальным мне кажется то, что Россия изменит мировую историю, подчинит себе международные правила и законы, будет не уважать разного рода договоренности. Весь этот набор фактов о невозможности и нецелесообразности использования ядерного оружия позволяют мне подытожить, что они его не применят,

– отметил военный.

России скоро конец

Упомянем напоследок недавнее заявление главнокомандующего Сил обороны Эстонии генерала Мартин Херем. Он считает, что совсем скоро Россия распадется на многие маленькие государства и тогда наступит мир, а Украина – победит.