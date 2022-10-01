Россия "бряцает ядерным оружием", однако в Пентагоне не верят, что Путин его применит

Оккупанты не устают угрожать ядерным оружием. Однако в Пентагоне не верят, что кремлевский диктатор Владимир Путин примет такое решение.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он осудил российское "бряцание ядерным оружием".

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В Пентагоне не верят, что Путин применит ядерное оружие

Остин отметил, что не видел ничего, что указывало бы на то, что Путин решил применить ядерное оружие.

Подобно тому, как он принял безответственное решение о вторжении в Украину, он мог принять другое решение. Но сейчас я не вижу ничего, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение,

– добавил министр.

Он добавил, что лично передал российскому министру обороны Сергею Шойгу, чтобы он "не шел по этому пути и не совершал такого безответственного поведения". По словам Остина, в последние дни он с Шойгу не общался, однако другие члены правительства США недавно передали Кремлю подобные сообщения.

Кроме того, министр обороны назвал незаконной аннексию временно оккупированных территорий Украины, а угрозы Путина применить ядерное оружие – безответственным заявлением.

"Это бряцание ядерным оружием – это не то, что мы ожидали бы услышать от лидеров крупных государств, имеющих потенциал", – добавил Остин.

По его словам, США продолжат поддерживать Украину в ее усилиях вернуть территории, захваченные Россией.

"Мы можем ожидать, что украинцы будут продолжать продвигаться вперед и будут пытаться вернуть всю территорию в пределах своих суверенных границ", – подытожил министр.

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