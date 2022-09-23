"Угроза высокая, у путина тяжелое положение": применит ли россия ядерное оружие против Украины
Российский диктатор владимир путин во время срочного обращения в очередной раз пригрозил Украине ядерным ударом. Эксперты, хоть и надеются, что этого не будет, все же считают, что угроза есть, и она высока, потому что у главы кремля сейчас тяжелое положение.
Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он говорит, что расслабляться не стоит, ведь в наступление, которое произошло 24 февраля, никто тоже не хотел верить, потому что в этом не было логики.
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По его словам, важно разделять – отдаст ли путин лишь приказ по применению ядерного оружия, или физически это действительно сделают. Это разные вещи, и может многое произойти, что уменьшает вероятность этих событий.
Шейтельман говорит, что в целом за все время войны сейчас применение ядерного оружия более высокое .
У путина реально очень тяжелое положение. Он объявил мобилизацию, а Херсон или какую-нибудь территорию Луганской области наши войска могут освободить в ближайшие дни. И никакая мобилизация в этом не поможет, россияне просто не успеют доехать и вооружиться.
– заверил политтехнолог.
По его мнению, глава кремля может попытаться применить ядерное оружие, чтобы остановить наши войска, потому что его солдаты ему безразличны.
А на вопрос, как россияне будут наступать через радиационную территорию, Шейтельман ответил, что они и не собираются наступать, планируют ударить просто так.
"Поэтому, к сожалению, все может быть, на логику путина рассчитывать не стоит… Но хочется надеяться, что Запад об этом заранее предупредит, ведь они знали о наступлении на Украину в феврале", – добавил он.
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Путин пригрозил миру ядерным оружием
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