Зеленский впервые ответил, применяла ли уже Россия иранские ракеты для ударов по Украине
Владимир Зеленский заявил, что пока не может подтвердить применение Россией иранских ракет. По его словам, для окончательного подтверждения нужны доказательства.
Об этом президент Украины сказал на пресс-конференции в Киеве, 11 сентября, сообщает 24 Канал. По его словам, Украина от разведок партнеров получила информацию о предоставлении России иранских ракет.
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Применяла ли Россия иранские ракеты
Владимир Зеленский отметил, что пока не может подтвердить применение соответствующих ракет.
Я это смогу подтвердить, когда будут доказательства, как это было с Северной Кореей. Здесь мы пока знаем об использовании большого количества иранских дронов. По применению иранских ракет деталей пока других нет,
– пояснил глава государства.
Президент подчеркнул, что Украина получила такую же информацию о ракетах, которую ранее видели в медиа, без всяких деталей по количеству.
К слову, ранее стало известно, что спутниковые снимки зафиксировали судно, которое могло привезти в Россию иранские ракеты. Сообщается, что судно Port Olya 3 переправило 225 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море.