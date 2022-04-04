Пример для других, – Ермак о решении Дании ввести мораторий на покупку российской нефти

Дания приняла решение об отказе от покупки нефти у России. Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал это примером для других стран.

Заметим, что главная санкция, которая могла бы развалить путинизм – это нефтяное эмбарго, резкое ограничение продажи российской нефти.

Важно Нефтяное эмбарго – это единственная настоящая санкция, которая развалит путинизм, – Денисенко

Андрей Ермак заявил, что это – пример для других.

Нефтяное эмбарго должно заработать, чем раньше, тем лучше,

– подчеркнул глава ОП.

Нефтяное эмбарго может остановить Путина

Если страны не введут для России полное нефтегазовое эмбарго, агрессор может заработать почти 321 миллиард долларов на экспорте энергоносителей.

Так, ситуация изменится в случае эмбарго на продажу энергии. На нефть и газ приходится около половины российского экспорта и около 40% доходов. Это единственное, что удерживает экономику от еще худшего финансового краха.

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