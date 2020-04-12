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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Пример для Украины: как в Польше и карантин не нарушили, и пасхальные корзины освятили – видео

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      В Польше нашли способ дистанционно освятить пасхальные корзины / Коллаж 24 канала

      В Польше 11 апреля на фоне пандемии коронавируса святили пасхальные корзины. В Украине праздник через неделю и, кажется, поляки показали неплохой пример, как можно и традиций соблюсти, и не нарушать правила карантина.

      Дату Пасхи – и католической, и православной – ежегодно рассчитывают отдельно. Это сложная процедура, учитывающая солнечный и лунный циклы и ряд формул. В 2020 году Пасха у католиков (а Польша в основном католическая страна) пришлась на 12 апреля, а у православных (это касается и Украины) – на 19 апреля.

      К теме Епифаний обратился к украинцам и призвал оставаться дома на пасхальные праздники

      У поляков важным днем пасхальных праздников является Страстная суббота – день перед Пасхой. По традиции, в этот день люди обязательно посещали костелы всей семьей. Именно там происходит, в том числе, освящение święconki – специальной корзины с продуктами, которая имеет сакральное и символическое значение.

      В корзине должны быть яйца, хрен, соль, сыр, колбаса, мед и, конечно, выпечка (пасхальные "бабы", мазурики, кексы и так далее). Примерно такой же набор продуктов через неделю будет и в пасхальной корзине украинцев.

      Однако и украинцы, и поляки не могут следовать букве традиции во времена пандемии коронавируса – в странах действуют строгие карантинные ограничения: нужно носить медицинские маски, сохранять дистанцию между людьми, и – не посещать массовые мероприятия, в том числе религиозные. 

      Как найти компромисс между соблюдением традиции и соблюдением карантина – можно увидеть в опубликованном в фейсбуке видео из Польши.

      В нем видно, как люди выходят из дома и располагаются на улице, сохраняя необходимую дистанцию ​​и не нарушая запретов. А священник едет в автомобиле вдоль людей и кропит корзины святой водой. 

      Как в Польше святили пасхальные корзины: смотрите видео

      Коронавирус в Польше: по состоянию на начало 12 апреля в стране зафиксировано 6 356 случаев инфицирования коронавирусом, 208 человек скончались, 375 вылечились. Первый случай COVID-19 в Польше обнаружили 4 марта.

      Польша
      Коронавирус: как уберечься от заражения / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Польши LifeStyle Пасха Здоровье
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